Wall Street - Stocks to watch dell'8 settembre

8 settembre (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in deciso rialzo, in linea con gli altri mercati internazionali. L'agenda macroeconomica prevede il solo dato sul credito al consumo di luglio. Vuoto il calendario dei risultati trimestrali. Attorno alle 13 italiane, il futures e-minis sullo S&P 500 guadagna 36,50 punti (+1,9%), il contratto di riferimento sul Nasdaq sale di 78,25 punti (+1,87%) e il derivato sul Dow Jones avanza di 288 punti (+1,79%). Il mercato obbligazionario è in calo: il benchmark decennale perde 6/32 e rende il 2,15%. Tra i titoli in evidenza oggi: VERIZON COMMUNICATIONS ha annunciato il lancio di una versione di prova di un nuovo servizio di video sul cellulare, andando a sfidare i giganti del web. L'app si chiamerà 'go90'. MEDIA GENERAL ha annunciato l'acquisizione della società di media e marketing MEREDITH per un enterprise value di 3,1 miliardi di dollari. L'acquirente ha messo sul piatto 51,53 dollari per azione, con un premio del 12% circa sulla chiusura di ieri di Meredith. Nomura ha alzato il rating di BANK OF AMERICA a "buy" da "neutral".