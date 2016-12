Wall Street - Stocks to watch dell'1 settembre

1 settembre (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street indicano un avvio in calo della borsa statunitense nelle prima seduta di settembre, dopo che i deludenti dati cinesi hanno nuovamente innervosito i mercati finanziari globali. L'ultimo aggiornamento sul settore manifatturiero cinese ha mostrato una contrazione al ritmo più sostenuto da tre anni e anche il settore dei servizi ha evidenziato segnali di raffreddamento. L'andamento dei futures segue la seduta negativa della vigilia che ha visto gli indici di Wall Street chiudere il mese di agosto con la peggiore performance mensile dal 2012 sui timori legati al rallentamento dell'economia cinese e le incertezze sulle mosse della Fed sui tassi. Le parole del vicepresidente della Federal Reserve, Stanley Fischer, secondo cui l'inflazione statunitense probabilmente rimbalzerà per effetto del rallentamento delle presioni sul dollaro, hanno alimentato i timori degli investitori per un rialzo dei tassi a settembre, anzichè a dicembre. Il mercato guarderà quindi con attenzione al calendario macro che prevede, alle 15,45 italiane, l'indice Pmi manifatturiero finale di agosto, seguito alle 16,00 dai dati sulle spese per le costruzioni di luglio e l'Ism manifatturiero di agosto. Sul listino focus anche sui titoli petroliferi in una giornata di forte correzioni delle quotazioni del greggio dopo il balzo di ieri. Intorno alle 13,50 italiane il futures e-minis sullo S&P 500 perde l'1,97%, quello sul Nasdaq il 2,1% e il derivato sul Dow Jones arretra dell'1,9%. Sul mercato obbligazionario il benchmark decennale sale di 10/32 e rende il 2,164%, il trentennale guadagna 15/32 con un rendimento del 2,91%. Tra i titoli in evidenza oggi: Calpers e Calstrs, due tra i maggiori fondi pensione americani, hanno inviato una lettera al consiglio di amministrazione di BANK OF AMERICA criticando la possibilità che Brian Moynihan possa assumere insieme le due funzioni di AD e presidente. L'inserimento nello statuto della doppia funzione era stata decisa dal board lo scorso ottobre e sarà messa ai voti in un'assemblea speciale degli azionisti il prossimo 22 settembre. Il titolo Bank of America è in calo di oltre il 2% nel premarket, in linea con altri bancari come Citigroup e JP Morgan Chase. DOLLAR TREE, il primo retailer discount in Usa per numero di negozi, ha riportato una crescita trimestrale delle vendite del 48,3% grazie principalmente alla'acquisizione di Family Dollar. Il secondo trimestre all'1° agosto si è chiuso con una perdita netta di 98 milioni, pari a 46 centesimi per azione a causa dei costi legati all'operazione Family Dolar. L'AD di YAHOO Marissa Mayer ha annunciato di essere incinta di due gemelle e partorirà probabilmente a dicembre. La manager ha specificato che l'evento la terrà via dal lavoro per poco tempo, cosi come avvenuto per il figlio avuto nel 2012. APPLE sta cercando di entrare nel business della creazione di contenuti originali nel mercato dell'intrattenimento per competere con società di streaming video come Netflix, secondo la rivista Variety. Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia