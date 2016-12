BORSA USA riduce perdite, salgono energetici

31 agosto (Reuters) - Wall Street riduce in parte le perdite della mattinata grazie al recupero degli energetici, che sfruttano il rimbalzo delle quotazioni del greggio.

La borsa Usa resta comunque indirizzata a registrare la peggiore perdita mensile in oltre tre anni sui timori per lo stato di salute dell'economia cinese e per la tempistica del prossimo rialzo dei tassi di interesse statunitensi.