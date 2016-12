BORSA USA, indici arrivano a cedere 1% su ritorno rialzo tassi a settembre

NEW YORK, 31 agosto (Reuters) - Wall Street inaugura la settimana in territorio negativo con i principali indici che sono arrivati a perdere un punto percentuale circa: il vicepresidente della Federal Reserve Stanley Fischer, nel fine settimana, è parso infatti lasciare aperta la porta ad un rialzo dei tassi a settembre, nonostante le turbolenze sui mercati provocate dai persistenti timori per l'economia cinese.