Wall Street - Stocks to watch del 31 agosto

31 agosto (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono negativi, con gli investitori ancora preoccupati per l'indebolimento della crescita in Cina e per la prospettiva di tassi di interesse Usa più alti. Il vicepresidente Fed Stanley Fischer ha detto sabato che l'affievolirsi delle pressioni legate al dollaro consentirà molto probabilmente all'inflazione statunitense di risalire e, di conseguenza, alla banca centrale di alzare gradualmente i tassi. Il calendario macro prevede alle 15,45 italiane l'indice Pmi Chicago di agosto mentre sul fronte corporate non sono in agenda risultati di società dell'S&P 500. Intorno alle 13,10 italiane il futures e-minis sullo S&P 500 perde lo 0,9%, quello sul Nasdaq scende dello 0,77% e il derivato sul Dow Jones arretra dello 0,89%. Sul mercato obbligazionario il benchmark decennale sale di 5/32 e rende il 2,165%, il trentennale guadagna 14/32 con un rendimento del 2,884%. Tra i titoli in evidenza oggi: BERKSHIRE HATHAWAY, la holding di Warren Buffett, ha annunciato di avere una partecipazione del 10,8% nel gruppo di raffinazione PHILLIPS 66, rinnovando la scommessa che aveva fatto nel settore dell'energia prima della discesa dei prezzi del petrolio. Il gruppo di private equity CARLYLE GROUP sta valutando la vendita della società di leasing e manutenzione di velivoli Landmark Aviation per 1,7 miliardi di dollari, incluso il debito, secondo quanto riferito venerdì da fonti vicine alla situazione. CITIGROUP progetta di rimettere in piedi le attività a lungo trascurate di trading azionario cercando di sfruttare la marcia indietro di alcune rivali alla luce delle nuove regole pensate per rendere meno rischioso il sistema finanziario, secondo fonti. SUNEDISON balza di oltre il 6% nel pre borsa dopo che JP Morgan ne ha avviato la copertura con giudizio "overweight" e MacQuarie con "outperform".