Wall Street - Stocks to watch del 28 agosto

28 agosto (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in ribasso, facendo pensare a un avvio di seduta negativo. Dopo il rally di ieri, sostenuto dai segnali di forza dell'economia Usa, i mercati azionari sono interessati da un'ondata di prese di beneficio. L'agenda macroeconomica prevede la bilancia commerciale di luglio, i consumi personali sempre del mese scorso, i redditi personali di luglio (che dovrebbero segnare un incremento dello 0,4% rispetto al mese precedente), l'indice Pce sempre di luglio e l'indice core Pce (stimato in crescita dello 0,1% sul mese precedente) e l'indice finale sulla fiducia dei consumatori di agosto, che dovrebbe attestarsi a 93. Vuoto il calendario dei risultati trimestrali. Attorno alle 13,35 italiane, il futures e-minis sullo S&P 500 perde 16 punti (-0,8%), il contratto di riferimento sul Nasdaq scende di 33,75 punti (-0,78%) e il derivato sul Dow Jones arretra di 132 punti (-0,79%). Il mercato obbligazionario è stabile: il benchmark decennale è invariato e rende il 2,17%. Tra i titoli in evidenza oggi: Il raider finanziario Carl Icahn ha rivelato di avere in portafoglio l'8,5% della società mineraria FREEPORT-MCMORAN e, nella lettera inviata al management in cui manifesta la partecipazione, chiede cambiamenti nelle pratiche di remunerazione dei vertici e una revisione della struttura finanziaria. GOOGLE respinge le accuse dell'antitrust Ue di aver esercitato un abuso della posizione dominante. Nell'aprile scorso la Commissione Ue aveva accusato il gigante del Web di manipolare i risultati delle ricerche per favorire i servizi di shopping collegati al gruppo. CARLYLE è in trattative avanzate per acquisire la software house britannica Innovation Group per 40 pence in contanti per azione, per un controvalore di circa 500 milioni di sterline. ACTIVISION BLIZZARD e UNITED CONTINENTAL HOLDINGS salgono del 7% circa nel pre-market: le due società entreranno nell'indice S&P 500 tra l'1 e il 2 settembre. Secondo Bloomberg, WELLS FARGO è in pole position per l'acquisizione della divisione di GENERAL ELECTRIC attiva nel finanziamento delle opere ferroviarie e l'annuncio del deal dovrebbe avvenire durante il ponte della festa del lavoro. Secondo alcune fonti, in settimana dirigenti del gruppo cinese Tsinghua Unigroup si sono recati negli Usa per incontrare membri del Cda di MICRON TECHNOLOGY e ottenere il via libera al progetto di acquisizione del gruppo Usa. B&G FOODS, secondo alcune fonti, è in negoziati avanzati per acquisire la divisione Green Giant (legumi surgelati) da GENERAL MILLS per 600-800 milioni di dollari. AMGEN ha ottenuto il via libera della Fda alla commercializzazione negli Usa nel farmaco anticolesterolo Repatha, ma con alcune limitazioni. AUTODESK ha perso il 5,5% nell'afterhours dopo aver chiuso il trimestre con ricavi inferiori alle attese e aver rivisto al ribasso le previsioni sull'utile annuale. AEROPOSTALE ha ceduto il 5% nell'afterhours dopo aver archiviato l'undicesimo trimestre consecutivo in rosso. SMITH & WESSON HOLDING GROUP ha guadagnato il 5% nell'afterhours grazie a risultati trimestrali superiori alle attese. Rbc ha avviato la copertura di NVIDIA con "sector perform" e target price di 23 dollari. Exane Bnp Paribas ha alzato il rating di NETSUITE a "neutral" da "underperform" e quello di SALESFORCE.COM ad "outperform" da "neutral".