Wall Street, indici in rialzo, debole Tiffany dopo allarme utili

NEW YORK, 27 agosto (Reuters) - Indici statunitensi tutti in rialzo di almeno un punto percentuale a circa un'ora dalla partenza delle contrattazioni all'indomani del maggior rialzo percentuale giornaliero in quattro anni dopo che l'economia Usa è cresciuta oltre le previsioni nel secondo trimestre.

Il Pil Usa è stato rivisto al 3,7% dal 2,3% preliminare e le richieste di sussidi di disoccupazione sono diminuite più delle attese settimana scorsa, a indicare un mercato del lavoro più in salute. Ma dopo le turbolenze cinesi un taglio dei tassi a settembre appare più improbabile, come dichiarato ieri anche dal presidente della Fed di New York William Dudley.

"Nonostante i buoni numeri del Pil che abbiamo visto oggi, (un taglio a) settembre sembra in larga misura non in agenda a causa delle turbolenze che abbiamo visto nell'ultima settimana", commenta Scott Brown, chief economist di Raymond James a St. Petersburg, Florida.

Gli occhi degli investitori sono oggi puntati sulla conferenza annuale di Jackson Hole, a cui prendono parte alcuni dei principali banchieri centrali mondiali, per calibrare le tempistiche della prossima stretta della Fed.

Intorno alle 16,30 ora italiana il Dow Jones industrial average avanza dell'1,2% a 16.481 punti, lo S&P 500 dell'1,3% a 1.967 e il Nasdaq Composite dell'1,48%.

In denaro gli energetici (+3% circa) dopo che le quotazioni del greggio hanno rimbalzato di oltre il 4%.

Sotto pressione Tiffany : il gruppo di gioielleria ha previsto a sorpresa una flessione degli utili dell'esercizio. St Jude Medical ha ridotto i guadagni del preborsa e sale del 3,6% dopo che Abbot Laboratories ha smentito voci stampa di un'offerta da 25 miliardi di dollari per la società. Corre Tesla : il suo modello S P85D ha ricevuto il giudizio più alto possibile da parte della rivista Consumer Reports.