Wall Street - Stocks to watch del 27 agosto

27 agosto (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in rialzo, facendo pensare a un avvio di seduta positivo. Sotto pressione da diverso tempo per via delle mosse della banca centrale cinese e dei timori di rallentamento dell'economia asiatica, i mercati azionari nelle ultime sedute hanno trovato la forza per segnare dei rimbalzi. L'agenda macroeconomica prevede la seconda lettura del Pil (atteso in rialzo del 3,2%), il deflatore (stimato in crescita del 2%) e l'indice Pce del secondo trimestre (che dovrebbe segnare una crescita del 2,2%), le richieste settimanali di sussidi alla disoccupazione (stimate a 274.000) e le vendite di case in corso nel mese di luglio (viste in aumento dell'1% sul mese precedente). Scarno il calendario dei risultati trimestrali, che contempla TIFFANY. Attorno alle 12,35 italiane, il futures e-minis sullo S&P 500 guadagna 21,75 punti (+1,12%), il contratto di riferimento sul Nasdaq sale di 60,75 punti (+1,44%) e il derivato sul Dow Jones avanza di 196 punti (+1,21%). Il mercato obbligazionario è in leggero rialzo: il benchmark decennale guadagna 6/32 e rende il 2,15%. Tra i titoli in evidenza oggi: Secondo Bloomberg, Fidelity Investments sta valutando di rompere i legami con AMERICAN EXPRESS CO E BANK OF AMERICA CORP per trovare nuovi partner a condizioni migliori. Trattative sono in corso con VISA E MASTERCARD . GREATBATCH ha annunciato l'acquisizione di Lake Region Medical per 1,73 miliardi di dollari. Berenberg ha avviato la copertura di ELI LILLY con buy e target di 100 dollari. Citigroup ha alzato il target price di EBAY a 33 da 28,62 dollari, confermando buy.