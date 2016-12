WALL STREET - Stocks to watch del 25 agosto

Per allentare le pressioni sui mercati finanziari, colpiti da un'ondata di avversione al rischio e stimolare la liquidità, la Pboc (People's Bank of China) ha tagliato il coefficiente di riserva obbligatoria delle banche e i tassi su depositi e prestiti a un anno.

Il Dow Jones ha chiuso in calo del 3,57% ma in seduta è arrivato a perdere oltre 1.000 punti, l'S&P 500 ha ceduto il 3,94% nella sua peggior seduta dal 2011, il Nasdaq il 3,82%. Questi ultimi due indici sono tecnicamente in fase di correzione, cioè hanno chiuso del 10% al di sotto del massimo di 52 settimane, cosa accaduta al Dow Jones già venerdì.

Il premarket vede rimbalzi generalizzati per i titoli che più hanno sofferto ieri: dai finanziari con CITIGROUP (+4%), JPMORGAN (+4,4%) e BANK OF AMERICA (+4,3%) ai tecnologici con APPLE in prima fila (+6,4%), ma anche FACEBOOK (+3,1%), GOOGLE (+3,8%) e YAHOO (+4,6%) e ai titoli dell'energia come EXXONMOBIL (+3,7%) e CHEVRON (+3%). Continua...