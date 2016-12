BORSA USA recupera gran parte perdite, Apple passa in positivo

NEW YORK, 24 agosto (Reuters) - Gli indici di Wall Street hanno recuperato gran parte delle forti perdite registrate in apertura, grazie anche all'inversione di rotta di Apple , ma gli investitori restano preoccupati per il rallentamento dell'economia cinese.

Nei primi scambi il Dow Jones è arrivato a perdere oltre 1.000 punti per poi riprendere fiato e limtare le perdite a 114 punti. Il Dow non ha mai perso oltre 800 punti in un giorno.

"I fondamentali Usa sono forti e proprio come la fiducia può andare via, può anche tornare abbastanza in fretta se i fondamentali sono solidi", spiega Brad McMillan, chief investment officer di Commonwealth Financial Network a New York. "Gli invesittori stanno iniziando a guardare le cose in modo razionale, a vedere che le cose non sono così male e a comprare titoli come Apple".