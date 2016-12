Wall Street - Stocks to watch del 24 agosto

24 agosto (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in forte ribasso, risentendo dei timori innescati dal nuovo pesante calo dell'azionario cinese, dopo che oggi l'indice principale di Shanghai ha perso l'8,5%. In deciso ribasso anche i prezzi delle commodities, con il greggio in calo di circa il 4%. Il campanello d'allarme era già scattato la scorsa settimana, con gli investitori preoccupati per l'immobilismo del governo cinese a seguito di un calo dell'11% dell'azionario nella settimana. Attorno alle 14,10 italiane, il futures e-minis sullo S&P 500 perde il 3,37%, il contratto di riferimento sul Nasdaq il 4,96% e il derivato sul Dow Jones il 3,92%. Il mercato obbligazionario è invece in rialzo: il benchmark decennale guadagna 21/32 e rende l'1,9774%. Tra i titoli in evidenza oggi: Nel premarket, si segnala il ribasso di Apple. In calo anche Alibaba (-8,8%), ormai sotto il prezzo dell'Ipo di 68 dollari per azione. Anche Twitter la scorsa settimana è scesa sotto il prezzo di collocamento. CAESARS ENTERTAINMENT ha accettato di pagare 20 milioni di dollari per mettere fine a un procedimento giudiziario che la vedeva accusata di non aver messo in atto sufficienti misure contro il riciclaggio di denaro, secondo una fonte vicina al dossier. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia