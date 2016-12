Wall Street - Stocks to watch del 21 agosto

24 agosto (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in calo, facendo pensare a un avvio di seduta negativo. I mercati mondiali sono sotto pressione per via degli indicatori sulla frenata sempre più marcata dell'economia cinese. Con la sola DEERE a pubblicare i risultati trimestrali, la giornata dovrebbe essere monopolizzata dalle vicende geopolitiche. L'agenda macroeconomica prevede la stima flash sull'indice Pmi manifatturiero di agosto, atteso a 54. Attorno alle 12,50 italiane, il futures e-minis sullo S&P 500 perde 4,75 punti (-0,23%), il contratto di riferimento sul Nasdaq scende di 20 punti (-0,46%) e il derivato sul Dow Jones arretra di 71 punti (-0,42%). Il mercato obbligazionario è poco mosso: il benchmark decennale guadagna 1/32 e rende il 2,08%. Tra i titoli in evidenza oggi: Gli operatori di private equity Affinity Equity Partners e KKR & Co, secondo quanto riferito da alcune fonti vicine alla situazione, hanno unito le forze per presentare un'offerta che valuta la divisione sudcoreana di Tesco circa 6 miliardi di dollari. Il raider finanziario Nelson Peltz è entrato nel Cda di SYSCO. Peltz ha in mano il 7,1% del capitale e ha definito "sottovalutata" la società che distribuisce alimenti. VTTI ENERGY PARTNERS ha annunciato l'acquisizione della partecipazione di Misc in VTTI BV per 830 milioni di dollari. SocGen ha taglia il target price di CHEVRON a 99 da 115 dollari e quello di EXXONMOBIL a 97 da 105 dollari. Cowen and Company ha ridotto l'obiettivo di prezzo di WALT DISNEY a 89 da 98 dollari e quello di VIACOM a 57 da 77 dollari. Mizuho ha abbassato il target price di HP a 30 da 38 dollari. Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia