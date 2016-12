Borsa Usa, indici in calo su timori crescita globale

20 agosto (Reuters) - Gli indici di Wall Street sono in calo oggi per il quarto giorno consecutivo dopo che la Federal Reserve ha sottolineato i timori sulla crescita globale, mentre i titoli finanziari scendono sulla speculazione che la banca centrale non alzerà i tassi di interesse a settembre.

Tutti e 10 i maggiori settori S&P sono in calo, con l'indice finanziario in testa a -1,3%.

Apple scende del 2,4% dopo un rapporto di Gartner secondo il quale la vendita di smartphone in Cina è scesa per la prima volta in assoluto nel secondo trimestre. Apple considera la Cina un mercato chiave in crescita.