Wall Street - Stocks to watch del 20 agosto

NEW YORK, 20 agosto (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in calo segnalando una seduta negatva per il terzo giorno consecutivo dopo i messaggi contrastati arrivati dai verbali della Fed e al continua discesa dei prezzi del petrolio.

Dalle minute dell'ultima riunione di politica monetaria della Fed è emerso infatti che l'ipotesi di rialzo dei tassi a settembre è ancora sul tavolo ma non sono mancate le preoccupazioni sulla debole inflazione e la fiacca economia globale, suggerendo che i policymaker non hanno fretta di effettuare una stretta monetaria il prossimo mese.

Qualche nuova indicazione sul tema potrebbe arrivare dai dati di oggi pomeriggio sulle nuove richieste di sussidi di disoccupazione settimanali, in un'agenda macro che vede anche le vendite immobiliari in corso, il leading indicator luglio e l'indice Fed Filadelfia.

L'autorità di vigilanza Usa Federal Deposit Insurance Corporation ha chiamato in giudizio BANK OF NEW YORK MELLON in merito all'operazione di acquisto di oltre 2,06 miliardi dollari di titoli garantiti da ipoteche residenziali rilevate da una banca fallita del Texas, accusandola di violazione dei doveri di tutela degli investitori. Continua...