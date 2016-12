BORSA USA in cauto rialzo, focus mercato a crescita economia

NEW YORK, 13 agosto (Reuters) - In un avvio incerto gli indici di Wall Street si portano in cauto terreno positivo negli scambi di fine mattinata, in un mercato che si focalizza sugli ultimi forti dati macro e che accoglie le rassicurazioni della Banca centrale cinese secondo cui i fondamentali dell'economia non giustificano un ulteriore deprezzamento dello yuan.