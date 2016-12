Wall Street - Stocks to watch del 13 agosto

13 agosto (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in rialzo dopo che la Banca centrale cinese ha detto che non vi è alcuna ragione per un'ulteriore svalutazione dello yuan. Nel terzo giorno consecutivo di discesa della valuta cinese, la People's Bank of China ha offerto rassicurazioni sui solidi fondamentali economici del paese e ha detto di offrire "un forte sostegno" al tasso di cambio. Allentate le tensioni sulla Cina gli investitori si focalizzeranno sui dati macro, sopratutto quelli sull'inflazione e occupazione, per scorgere qualche segnale sulla tempistica del rialzo dei tassi. L'agenda macroeconomica odierna prevede, in particolare, i dati sulle nuove richieste settimanali di sussidi di disoccupazione e le vendite al dettaglio di luglio. Attorno alle 13,45 italiane, il futures e-minis sullo S&P 500 guadagna lo 0,29%, il contratto di riferimento sul Nasdaq sale dello 0,39%, e il derivato sul Dow Jones avanza dello 0,3%. Il mercato obbligazionario è in flessione: il benchmark decennale perde 8/32 e rende il 2,16%. Tra i titoli in evidenza oggi: CISCO SYSTEM ha annunciato ieri a mercati chiusi la trimestrale che vede utili e ricavi sopra le attese grazie alla forte domanda in Usa cha ha più che controbilanciato la debolezza in altri mercati. Nel quarto trimestre la società ha registrato un utile per azione 'adjusted' di 59 centesimi contro stime di 56 cent, e ricavi di 12,84 miliardi (+4%) su attese di 12,65 miliardi. Il titolo è in deciso rialzo negli scambi del preborsa. NEWS CORP ha riportato un utile migliore delle attese anche per effetto del taglio di costi nei servizi di news e informazioni tra cui Dow Jones e Wall Street Journal. Il conglomerato media, nella trimestrale pubblicata ieri sera, ha registrato un utile, escluso le poste straordinarie, di 7 centesimi per azione sopra le stime di 5 centesimi. KOHL'S ha chiuso il secondo trimestre terminato il primo agosto con vendite, a parità di perimetro, sotto le attese degli analisti. Il debole andamento delle vendite risente dello slittamento ad agosto da luglio, nella gran parte degli stati Usa. delle tre giornate di acquisti 'free-tax' previsti per il 'back-to school'. Il titolo è in ribasso del 6% circa negli scambi del preborsa. TESLA ha annunciato l'offerta di azioni ordinarie con cui prevede di raccogliere 500 milioni di dollari da investire per accelerare la crescita in Usa e all'estero. Dopo l'annuncio il titolo ha esteso i rialzo nel premarket. AT&T si aspetta una crescita dei ricavi, utili e free cash flow fino al 2018 trainati dall'acquisizione di DirectTV e dagli investimenti in Messico. Per il 2015 l'operatore wireless vede una crescita dei ricavi a doppia cifra e un utile adjuset tra 2,62 e 2,68 dollari per azione a fronte di stime degli analisti di 2,60 dollari. Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia