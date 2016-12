Wall Street - Stocks to watch del 12 agosto

12 agosto (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in deciso ribasso, facendo pensare a un avvio di seduta negativa. I mercati mondiali sono sotto pressione per il secondo giorno consecutivo dopo che la Cina ha svalutato lo yuan, provocando un massiccio spostamento di capitali verso i porti sicuri delle obbligazioni governative con rating più alti. L'agenda macroeconomica è sostanzialmente vuota; atteso il solo dato sulle scorte settimanali di prodotti petroliferi. Per quanto riguarda i risultati corporate, a mercati chiusi toccherà a CISCO. Attorno alle 12,40 italiane, il futures e-minis sullo S&P 500 perde 18 punti (-0,87%), il contratto di riferimento sul Nasdaq scende di 39,75 punti (-0,88%) e il derivato sul Dow Jones arretra di 144 punti (-0,82%). Il mercato obbligazionario è in rialzo: il benchmark decennale guadagna 10/32 e rende il 2,1%. Tra i titoli in evidenza oggi: GENERAL ELECTRIC ha annunciato la cessione della controllata Usa attiva nei finanziamenti al settore sanitario e di un portafoglio di crediti pari a 8,5 miliardi di dollari a CAPITAL ONE FINANCIAL per circa 9 miliardi di dollari. Standard & Poor's ha anticipato che potrebbe declassare BERKSHIRE HATHAWAY, attualmente classificata 'AA', in seguito all'acquisizione di PRECISION CASTPARTS. Secondo quanto dichiarato a Reutes da un portavoce, WELLS FARGO potrebbe cedere la controllata attiva nell'assicurazione dei raccolti agricoli Rural Community Insurance Services (Rcis). L'operazione potrebbe avere un controvalore superiore a 1 miliardo di dollari. UNITED ONLINE ha ceduto la controllata Classmates a Intelius Holdings per 30 milioni di dollari in contanti. Baird ha alzato il target price di GOOGLE a 780 da 720 dollari. Morgan Stanley ha migliorato a "overweight" il rating del colosso tecnologico. Goldman Sachs ha incrementato la valutazione di JOHNSON CONTROLS a "buy" da "neutral". Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia