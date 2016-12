BORSA USA debole in scia svalutazione yuan, bene Google dopo riorganizzazione

NEW YORK, 11 agosto (Reuters) - Wall Street è debole in mattinata dopo la svalutazione a sorpresa dello yuan che ha spinto al rialzo il dollaro e messo sotto pressione soprattutto i titoli legati alle commodities.

In particolare il greggio ha perso i guadagni conquistati ieri in quanto la Cina è il primo consumatore al mondo, ma anche rame, alluminio, nickel e zinco sono in calo.