BORSA USA piatta, mercato guarda a trimestrali

NEW YORK, 4 agosto (Reuters) - Wall Street è poco mossa in un mercato intento a valutare l'ondata di trimestrali mentre Apple rimane sotto pressione anche oggi appesantendo i tre principali indici di borsa.

I principali settori dell'S&P sono divisi a metà tra guadagni e perdite, con l'energia in testa tra i primi grazie al rimbalzo del petrolio mentre il comparto delle utility è tra i peggiori.

Gli investitori, concentrandosi sui risultati trimestrali, preferiscono non prendere grosse posizioni in attesa dei dati sull'occupazione in agenda venerdì, che potrebbero fornire nuove indicazioni sulla tempistica di un rialzo dei tassi.