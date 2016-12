BORSA USA - Azionario in rialzo dopo dato su lavoro

NEW YORK, 31 luglio (Reuters) - Borsa Usa in rialzo dopo la diffusione del dato sul costo del lavoro, rivelatosi particolarmente debole, che ha allontanato le prospettive di un rialzo dei tassi di interesse Usa a brevissimo.

Prima di virare in positivo, gli indici Dow ed S&P 500 erano in calo sulla scia dei risultati deludenti delle società peterolifere: attorno alle 17,30, il titolo di Exxon Mobil cede il 3,2% mentre Chevron perde il 2,7% dopo che i risultati si sono rivelati al di sotto delle attese per il calo del prezzo del greggio.