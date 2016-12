Wall Street - Stocks to watch del 30 luglio

NEW YORK, 30 luglio (Reuters) - I futures sull'azionario Usa sono poco mossi dopo che ieri sera la Federal Reserve ha dipinto un quadro relativamente roseo dell'economia statunitense, alimentando le scommesse su un aumento dei tassi di interesse a settembre.

Il mercato attende adesso i numeri del Pil del secondo trimestre in cerca di indicazioni sullo stato di salute dell'economia.

Come atteso, la banca centrale americana ha mantenuto il tasso riferimento stabile a 0-0,25%, livello raggiunto ormai nel dicembre del 2008. Nel comunicato che accompagna il verdetto di politica monetaria la Fed ha sottolineato come stia proseguendo il miglioramento congiunturale del mercato del lavoro e ha evidenziato come la prima economia mondiale si sia ripresa dopo la contrazione del primo trimestre e stia vivendo una fase di "crescita moderata".