BORSA USA positiva su risultati, attende Fed

28 luglio (Reuters) - Wall Street è positiva grazie a buoni risultati societari, in attesa di una nota della Fed che potrebbe dare indicazioni sui tempi di un aumento dei tassi di interesse.

Questa settimana non sono attese decisioni in materia. Gli investitori attendono la fine dell'incontro, in un mercato diviso sulla possibilità che la banca centrale punti verso una politica restrittiva o meno.