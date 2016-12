Borsa Usa, indici in lieve rialzo, attesa per nota Fed

29 luglio (Reuters) - Indici Usa lievemente in rialzo oggi, in vista di un comunicato della Federal Reserve che potrebbe dare indizi riguardanti la tempistica di un rialzo dei tassi.

Gli investitori sono focalizzati sul risultato della due giorni di riunione della Fed, con i mercati divisi sul fatto che possa prendere posizioni da falco o da colomba. Nessuna mossa sui tassi è attesa per questa settimana.

In una recente apparizione davanti al Congresso, la presidente della Fed Janet Yellen non ha escluso un possibile rialzo dei tassi a settembre ma non ha nemmeno lasciato intendere che sia una cosa certa. Il comunicato è atteso alle 20 ora italiana.