Wall Street - Stocks to watch del 27 luglio

NEW YORK, 27 luglio (Reuters) - I futures sull'azionario Usa sono in calo, risentendo delle preoccupazioni per il ralletamento della crescita economica cinese dopo il pesante ribasso registrato oggi dal mercato azionario.

La borsa di Shanghai ha infatti chiuso in ribasso di oltre l'8%, il maggior calo giornaliero degli ultimi otto anni, sollevando dubbi sull'efficacia sul lungo termine delle misure finora prese da Pechino per arrestare la discesa dell'azionario.

Si preannuncia un avvio al ribasso per gli ADR delle società cinesi, come Alibaba, Baozun e Sohu.com .

TEVA PHARMACEUTICAL cede oltre il 14% nel pre-borsa dopo aver annunciato un accordo per acquisire le attività relative ai farmaci generici di Allergan per 40,5 miliardi di dollari, lasciando cadere l'offerta per acquisire Mylan. Allergan sale del 10,3% nel pre-borsa a 340 dollari per azione, mentre Mylan cede l'11,8% a 58,08 dollari. Continua...