BORSA USA debole dopo trimestrali big deludenti, giù 3M, Caterpillar, balzo GM

In particolare sono state sotto le attese le trimestrali di 3M (-3,27%) e Caterpillar (-3,38%), così come i ricavi di American Express (-3,43%). I tre titoli contribuiscono per 55 punti circa al calo del Dow Jones.

"Società come Caterpillar sono la cartina di tornasole per l'economia globale, soprattutto in un momento in cui il mercato è preoccupato per la situazione economica in Cina", spiega Mark Luschini, strategist di Janney Montgomery.