Wall Street - Stocks to watch del 16 luglio

NEW YORK, 16 luglio (Reuters) - I futures sull'azionario Usa sono in rialzo in un contesto di generale distensione dopo che il parlamento greco ha approvato il piano di bailout proposto dai creditori internazionali.

NETFLIX ha registrato un netto rialzo dei ricavi trimestrali grazie soprattutto alla spinta estera, mentre quello degli Stati Uniti è un mercato ormai maturo. La società, che ha comunicato i dati ieri sera, ha avvertito il mercato che i suoi servizi di Tv e cinema in streaming non sbarcheranno in Cina nel 2016 come previsto. Nel preborsa guadagna quasi il 12%. Continua...