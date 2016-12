Wall Street - Stocks to watch del 29 giugno

NEW YORK, 26 giugno (Reuters) - I futures sugli indici azionari Usa perdono l'1% circa dopo che i timori che la Grecia possa essere il primo paese ad uscire dalla zona euro si sono intensificati alla luce della rottura dei colloqui con i creditori nel weekend.

La Banca centrale europea ha congelato i finanziamenti alle banche greche, costringendo Atene a chiudere le banche per evitare un collasso del sistema bancario.

Sul fronte interno gli investitori americani attendono i dati sulle vendite immobiliari in corso a maggio e che gli analisti stimano in calo dell'1,2% dal rialzo del 3,4% di aprile. I numeri sono attesi alle 16,00 italiane.

Il dato macro chiave in una settimana di borsa corta per via dell'Independence Day sarà comunque quello sul mercato del lavoro di giovedì prossimo.