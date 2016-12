BORSA USA in lieve rialzo, mercato attende indicazioni su tassi

16 giugno (Reuters) - La borsa Usa si muove in lieve rialzo nella prima ora di contrattazioni dopo due sedute in perdita, con gli investitori sempre attenti a eventuali segnali sulla tempistica di un rialzo dei tassi di interesse da parte della Fed.

Nell'incontro di due giorni della banca centrale non dovrebbe essere decisa un'azione in questo senso ma dalla conferenza stampa del presidente Janet Yellen, in agenda domani al termine della riunione, potrebbero emergere alcune indicazioni sulle mosse future.

"Gli investitori non si aspettano molto dal meeting della Fed", commenta Scott Brown, chief economist di Raymond James a St. Petersburg, Florida, che prevede un rialzo dei tassi a settembre. "Il mercato è ancora nervoso per la Grecia e vorrebbe che la situazione si risolvesse in un modo o nell'altro. L'incertezza che si protrae di settimana in settimana non fa bene al mercato".