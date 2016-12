BORSA USA in calo su preoccupazioni per Grecia

NEW YORK, 15 giugno (Reuters) - A metà seduta gli indici di Wall Street hanno recuperato parte delle perdite registrate in avvio sulle preoccupazioni per la Grecia, con il Dow Jones che resta però negativo nel bilancio da inizio anno.

"Il mercato ha avuto molto tempo per prepararsi (a un default della Grecia) e ha fatto quel che poteva con quello che vedeva all'orizzonte... ma in situazioni come queste, c'è sempre un elemento sconosciuto", spiega Ashwin Bulchandani, strategist presso MatlinPatterson a New York. "L'incertezza spaventa il mercato. E lo rende molto molto nervoso".