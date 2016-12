BORSA USA in calo su incertezza Grecia, male energia, bene Twitter

Tuttavia, dopo due settimane chiuse con un bilancio in rosso, Dow Jones e S&P 500 sono ancora ben avviate per chiudere l'ottava con segno più.

Gli investitori aspettano con ansia il meeting Fed della prossima settimana, l'ultimo prima di quello di settembre, da cui potrebbero emergere indicazioni sul timing per un rialzo dei tassi.

"Siamo stati con una politica di tassi zero che è una politica corretta durante la crisi. Ma ora non siamo in periodo di crisi", dice Tom Digenan, responsabile equity di Ubs Global Asset Management.