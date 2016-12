Wall Street - Stocks to watch del 12 giugno

NEW YORK, 12 giugno (Reuters) - Lo spettro di un default della Grecia spaventa anche l'azionario americano con i futures sui principali indici che preannunciano un avvio in calo.

L'agenda macro vede i prezzi alla produzione di maggio, attesi in rialzo dello 0,4% come in aprile e l'indice di fiducia dell'Università del Michigan.

DISH NETWORK è in trattative con alcune banche per un finanziamento tra 10 e 15 miliardi di dollari destinato a coprire la parte cash dell'acquisizione di T-MOBILE US da Deutsche Telekom, secondo tre persone vicine alla situazione. Sulla notizia T-Mobile Us balza del 6,7% nel premarket. Continua...