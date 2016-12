WALL STREET - Stocks to watch del 5 giugno

NEW YORK, 5 giugno (Reuters) - I futures sull'azionario Usa si muovono in moderato ribasso in attesa dei dati chiave sul mercato del lavoro.

Il gruppo tlc britannico Vodafone ha detto di essere in trattative con l'operatore via cavo LIBERTY GLOBAL per quanto riguarda uno scambio di "asset selezionati" ma di non discutere una fusione completa.