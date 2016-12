WALL STREET - Stocks to watch dell'1 giugno

NEW YORK, 1 giugno (Reuters) - I futures sull'azionario Usa preannunciano un avvio incerto per Wall Street in una settimana ricca di dati macro cruciali, tra cui spiccano oggi le spese per consumi e l'indice dei direttori d'acquisto del settore manifatturiero e venerdì i nuovi occupati.

Il rialzo trae spunto dai guadagni delle borse asiatiche dopo un deludente Pmi manifatturiero cinese che ha alimentato le attese per nuovi stimoli economici nel paese. Restano però nervosismo e cautela con l'avvicinarsi della prossima scadenza di rimborso del debito da parte della Grecia al Fondo monetario internazionale.

Venerdì la borsa Usa ha chiuso in calo ma il bilancio di maggio è stato comunque positivo per i tre indici principali. Il Dow Jones ha chiuso in calo dello 0,64%, il Nasdaq dello 0,55%, l'S&P 500 dello 0,63%.

Alle 13 italiane il futures Dow Jones e-minis segna +0,04%, quello S&P 500 -0,05%, quello sul Nasdaq +0,02%.

L'obbligazionario vede i treasuries decennali cedono 10/32 e rendono il 2,13%, mentre i trentennali perdono 28/32 e rendono il 2,9%.

I titoli in evidenza:

GENERAL ELECTRIC ha avviato un processo formale di vendita di una parte degli asset nel settore dei prestiti commerciali per circa 40 miliardi di dollari nell'ambito della strategia di ritiro dal business finanziario, secondo quanto riferito da una fonte vicina alla situazione.