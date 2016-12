WALL STREET - Stocks to watch del 29 maggio

NEW YORK, 29 maggio (Reuters) - I futures sull'azionario Usa sono in ribasso sui timori sulla capacità della Grecia di raggiungere un accordo con i partner della zona euro entro domenica e in vista dei dati Usa sul Pil.

La Grecia non potrà accedere alla liquidità disponibile nell'ambito del piano di salvataggio in mancanza di un accordo entro la fine della settimana.

Altera sale del 6% nel premarket, dopo che il New York Post ha scritto che Intel è vicina a un accordo per acquistare la società per 15 miliardi di dollari. Intel è in rialzo dello 0,85%.