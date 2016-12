WALL STREET - Stocks to watch del 26 maggio

NEW YORK, 26 maggio (Reuters) - I futures sull'azionario Usa preannunciano un avvio debole per Wall Street in attesa dei dati sugli ordini dei beni durevoli e sui prezzi delle case che potrebbe dare indicazioni sul timing di un rialzo dei tassi da parte della Fed.

CHARTER COMMUNICATIONS, terzo operatore via cavo americano, ha annunciato l'acquisto di TIME WARNER CABLE in un'operazione del valore di 78,7 miliardi di dollari, di cui 55,76 miliardi in equity e 22,64 miliardi in debito a lungo termine. Time Warner Cable sale dell'11,6% nel premarket, mentre Charter Communications del 3,2%.