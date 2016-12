Wall Street - Stocks to watch del 22 maggio

22 maggio (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono poco mossi, facendo pensare a un avvio di seduta all'insegna dell'incertezza. Il calendario macroeconomico prevede i dati su prezzi al consumo e guadagni reali settimanali di aprile. Due sole trimestrali in agenda. Attorno alle 12,50 italiane, il futures e-minis sullo S&P 500 perde 0,50 punti (-0,02%), il contratto di riferimento sul Nasdaq sale di 2,50 punti (+0,06%) e il derivato sul Dow Jones avanza di 10 punti (+0,06%). Il mercato obbligazionario è lievemente positivo: il benchmark decennale guadagna 4/32 e rende il 2,17%. Tra i titoli in evidenza oggi: CHARTER COMMUNICATIONS, si legge sul Wall Street Journal, è in trattative per acquistare TIME WARNER CABLE ad un prezzo decisamente superiore ai 170 dollari per azione ipotizzati da alcuni analisti. EXPEDIA ha venduto il 62,4% di ELONG per circa 671 milioni di dollari; tra i compratori figura CTRIP.COM INTERNATIONAL, che ha acquisito il 37,6% per circa 400 milioni di dollari. HEWLETT-PACKARD ha annunciato la cessione del 51% del business del data-networking in Cina a Tsinghua Unigroup per almeno 2,3 miliardi di dollari. Mizuho ha avviato la copertura di TEXAS INSTRUMENTS con neutral e target price di 57 dollari. Goldman Sachs ha alzato il target price di J&J a 100 da 96 dollari, confermando sell. Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia