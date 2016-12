Wall Street - Stocks to watch del 21 maggio

21 maggio (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in ribasso, facendo pensare a un avvio di seduta negativo. Il calendario macroeconomico prevede le richieste settimanali di sussidi alla disoccupazione e l'indice di attività nazionale di aprile, le vendite di case esistenti e il leading indicator sempre di aprile, nonché l'indice Fed Filadelfia di maggio. Scarno l'elenco dei risultati trimestrali, ma con alcuni nomi rilevanti, tra cui, a mercati chiusi, HEWLETT-PACKARD . Attorno alle 13,05 italiane, il futures e-minis sullo S&P 500 perde 4 punti (-0,19%), il contratto di riferimento sul Nasdaq scende di 14,25 punti (-0,32%) e il derivato sul Dow Jones arretra di 27 punti (-0,15%). Il mercato obbligazionario è poco mosso: il benchmark decennale guadagna 4/32 e rende il 2,23%. Tra i titoli in evidenza oggi: BEST BUY ha chiuso il primo trimestre con un utile per azione normalizzato di 0,37 dollari, mentre le stime degli analisti si attestavano a 0,29 dolLari. Il titolo balza dell'8,6% nel pre-market. L'azione quotata negli Usa di GLAXOSMITHKLINE guadagna l'1,4% nel pre-market sulle indiscrezioni di stampa riguardanti una potenziale offerta d'acquisto da 95 miliardi di sterline da parte di PFIZER. NETAPP ha perso l'8% nelle contrattazioni di after hours dopo aver chiuso il quarto trimestre fiscale con risultati inferiori alle stime. CVS HEALTH, secondo due fonti vicine alla situazione, è vicina all'acquisizione di OMNICARE per oltre 12 miliardi di dollari. GENERAL ELECTRIC, si legge sul Wall Street Journal, ha avviato l'iter per cedere la controllata australiana nel credito alle imprese, asset da 5 miliardi di dollari. EBAY, anticipa il Wsj, lancerà nella seconda parte dell'anno un nuovo servizio di consegne in Germania. Deutsche Telekom, ha detto il manager Tim Höttges, sta studiando le possibilità di partnership per la controllata T-MOBILE US. SALESFORCE.COM ha guadagnato il 4% nell'after hours dopo aver migliorato le previsioni sull'utile annuale. Secondo i responsabili di quattro fondi pensione Usa, MCDONALD'S e altre aziende stanno mettendo a rischio il futuro destinando ammontari eccessivi ai buyback azionari. Bernstein ha avviato la copertura di ALIBABA GROUP HOLDING con outperform. Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia