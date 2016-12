Wall Street - Stocks to watch del 20 maggio

20 maggio (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono poco mossi dopo che il Dow ieri ha chiuso ai massimi storici per la seconda seduta consecutiva e in attesa della pubblicazione dei verbali del'ultima riunione della Fed. In assenza di nuovi dati macro oggi le attenzioni degli investitori si concentreranno sulla lettura delle minute della Banca centrale Usa, da cui potrebbero emergere dei segnali sulla tempistica di un rialzo dei tassi. La crescita economica Usa è rallentata nel primo trimestre e la Fed ha detto che rivedrà al rialzo i tassi solamente quando i dati macro indicherenno un rafforzamento. Gli ultimi numeri hanno offero un quadro misto dell'economia: i consumi, gli invstimenti e la produzione suggeriscono un'economia in difficoltà ma i dati sul mercato immobiliare sono forti. Secondo il presidente della Fed di Chicago Charles Evans è improbabile che un rialzo arrivi prima di inizio 2016. Attorno alle 13,10 italiane, il futures e-minis sullo S&P 500 perde lo 0,05%, il contratto di riferimento sul Nasdaq sale dello 0,03% e il derivato sul Dow Jones avanza dello 0,02% Anche il mercato obbligazionario è poco mosso: il benchmark decennale guadagna 3/32 e rende il 2,25%. Tra i titoli in evidenza oggi: LOWE'S ha riportato utili e ricavi trimestrali sotto le attese. Alla luce dei deludenti risultati il titolo crolla del 7% negli scambi del preborsa. STAPLES ha annunciato un utile per azione NON-GAAP del primo trimestre di 0,17 dollari e vede un risultato per il secondo trimestre tra 0,11 e 0,13 dollari. YAHOO sale del 2% nel preborsa dopo le forti vendite nel finale di seduta di ieri sui timori che un potenziale cambiamento di tipo regolamentare possa influire sullo spin-off della sua quota in ALIBABA ETSY, sbarcata in borsa lo scorso mese, è in calo nel preborsa dopo avere riportato ieri sera risultati che evidenziano una maggiore perdita. PEP BOYS MANNY MOE E JACK balza di oltre il 16% su indiscrezioni secondo cui la società retail di parti per auto sarebbe stata contattata per un takeover. Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia