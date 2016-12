Wall Street - Stocks to watch del 19 maggio

19 maggio (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in rialzo, facendo pensare a un avvio di seduta positivo. Il calendario macroeconomico prevede il dato sulle licenze edilizie e gli avvii di cantieri residenziali ad aprile. Nell'agenda dei risultati corporate oggi alcuni nomi di rilievo. Attorno alle 13,10 italiane, il futures e-minis sullo S&P 500 guadagna 4 punti (+0,19%), il contratto di riferimento sul Nasdaq sale di 14,25 punti (+0,33%) e il derivato sul Dow Jones avanza di 38 punti (+0,21%). Il mercato obbligazionario è in moderato rialzo: il benchmark decennale guadagna 11/32 e rende il 2,19%. Tra i titoli in evidenza oggi: WAL MART STORES ha archiviato il trimestre con un utile per azione normalizzato di 1,03 dollari e vendite in crescita dell'1,1%. HOME DEPOT ha chiuso il primo trimestre con utili superiori alle attese e ha incrementato le previsioni su ricavi e utili dell'anno fiscale. Il raider finanziario Carl Icahn ritiene che il titolo APPLE sia "ancora drammaticamente sottovalutato" e dovrebbe trattare attorno ai 240 dollari, circa il doppio del'attuale prezzo. HEWLETT-PACKARD ha ceduto il 51% del business di networking in Cina a Tsinghua Unigroup. L'asset è valutato oltre 2 miliardi di dollari. URBAN OUTFITTERS ha deluso le attese sui risultati trimestrali. TAKE-TWO INTERACTIVE ha battuto le previsioni sui risultati trimestrali. MASTERCARD guadagna l'1,2% nelle contrattazioni di pre-market dopo che Pacific Crest ne ha alzato il rating ad overweight. ROYAL CARIBBEAN CRUISES sale dell'1,2% nel pre-market dopo che JP Morgan l'ha aggiunta alla JPM Analyst Focus List. Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia