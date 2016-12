BORSA USA poco mossa dopo dati macro non brillanti, scivola Alibaba

MILANO, 18 maggio (Reuters) - L'azionario Usa è poco mosso in mattinata dopo che una serie di dati macro non brillanti la scorsa settimana ha ingarbugliato le attese di una mossa della Fed sui tassi e ha reso gli investitori restii a prendere grosse posizioni.

Altera balza del 6,35% dopo che il New York Post ha scritto che ha riavviato colloqui con Intel per una possibile operazione.

Ann Inc vola a +20% dopo aver raggiunto un accordo per essere acquistata da Ascena Retail per 2,15 miliardi in cash e azioni.