Wall Street - Stocks to watch del 14 maggio

14 maggio (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono positivi in attesa dei dati sui sussidi di disoccupazione negli Usa, dopo una chiusura poco mossa alla vigilia sulla scia di statistiche deboli sulle vendite al dettaglio di aprile. La stima è di 275.000 nuove richieste nell'ultima settimana, dalle 265.000 di quella precedente. I dati recenti, ultimo quella di ieri sulle vendite al dettaglio, continuano a sottolineare come il momento non brillante della congiuntura Usa possa estendersi anche al secondo trimestre, rafforzando le aspettative su uno slittamento dei tempi dell'intervento della Fed sui tassi. Intorno alle 13,40 italiane, il futures e-minis sullo S&P 500 sale dello 0,49%, quello sul Nasdaq dello 0,54%, il derivato sul Dow Jones dello 0,48%. Sul mercato obbligazionario il benchmark decennale sale di 1/32 e rende il 2,27%, il trentennale cede 9/32 con un rendimento del 3,085%. Tra i titoli in evidenza oggi: CISCO SYSTEMS ha comunicato ieri sera un utile trimestrale appena superiore alle attese del mercato, sostenuto dalla domanda di nuovi commutatori, router, attrezzature wireless e server, ma ha detto che la spesa dei clienti tlc non dovrebbe migliorare nel prossimo futuro. La catena di grandi magazzini JC PENNEY ha chiuso il trimestre con una perdita più contenuta delle attese, grazie alla solida domanda di abbigliamento e borse, e ha alzato l'obiettivo di margine per l'intero esercizio. Negli scambi prima dell'avvio ufficiale cede il 6% KOHL'S che ha appena annunciato i risultati del primo trimestre. Il gruppo di grandi magazzini ha registrato vendite a parità di perimetro inferiori alle attese, penalizzate dalle temperature di febbraio più fredde della media. La catena di hamburger SHAKE SHACK balza di oltre il 9% nel pre borsa dopo l'annuncio di un inatteso utile trimestrale. Il produttore di chip CYPRESS SEMICONDUCTOR ha annunciato un'offerta d'acquisto su INTEGRATED SILICON SOLUTION per 19,75 dollari per azione, superando la proposta da 19,25 dollari di un consorzio cinese guidato da Summitview Capital.