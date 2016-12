Wall Street - Stocks to watch del 13 maggio

13 maggio (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono positivi, su un allentamento del flusso di vendite sui bond e in attesa di una serie di dati macro. Le vendite al dettaglio Usa dovrebbero continuare a recuperare in aprile, grazie agli acquisti che hanno seguito una stagione invernale piuuttosto debole. Sono inoltre previsti i numeri sulle scorte dell'industria di marzo, che dovrebbero evidenziare un aumento dello 0,2%, dal +0,3% di febbraio. Attorno alle 13,45 italiane, il futures e-minis sullo S&P 500 sale dello 0,25%, quello sul Nasdaq dello 0,34%, il derivato sul Dow Jones dello 0,23%. Sul mercato obbligazionario il benchmark decennale sale di 10/32 e rende il 2,223%, il trentennale di 21/32 con un rendimento del 2,982%. Tra i titoli in evidenza oggi: Williams Partners balza del 14% nel premarket, dopo che Williams Cos ha annunciato l'acquisizione di una sua controllata per circa 13,8 miliardi di euro. Owens-Illinois in rialzo del 2,7%, dopo l'annuncio dell'acquisizione della messicana Vitro SAB de CV per 2,15 miliardi di dollari. Delta Airlines +2,4%, dopo l'annuncio del buyback da 5 miliardi di dollari e del dividendo trimestrale di 13,5 cent per azione da 9 cents. Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia