Wall Street - Stocks to watch del 12 maggio

12 maggio (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in netto ribasso a causa di forti vendite sui bond e per i timori per la situazione in Grecia. La vendita dei bond comporta un aumento dei costi di raccolta della liquidità, che potrebbe penalizzare le azioni. Attorno alle 14 italiane, il futures e-minis sullo S&P 500 cede lo 0,6%, quello sul Nasdaq lo 0,75%, il derivato sul Dow Jones lo 0,67%. Sul mercato obbligazionario il benchmark decennale cede 20/32 e rende il 2,347%, il trentennale arretra di 1-12/32 con un rendimento del 3,111%. Tra i titoli in evidenza oggi: AOL balza del 18% nel premarket, dopo che Verizon ha annunciato un'offerta da 4,4 miliardi di dollari. Hilton è in netto calo dopo che Blackstone ha ridotto la sua partecipazione. YY Inc in deciso ribasso dopo che diversi broker hanno tagliato il prezzo obiettivo. Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia