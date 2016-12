Wall Street - Stocks to watch dell'11 maggio

11 maggio (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono poco mossi dopo il balzo messo a segno dagli indici Usa venerdì sulla scia di buoni dati sul mercato del lavoro. L'azionario europeo è intanto sotto pressione in attesa di sviluppi sulla situazione greca dall'incontro odierno dell'Eurogruppo. Attorno alle 13,20 italiane, il futures e-minis sullo S&P 500 cede un frazionale 0,05%, quello sul Nasdaq è piatto e il derivato sul Dow Jones segna -0,02%. Sul mercato obbligazionario il benchmark decennale cede 7/32 e rende il 2,177%, il trentennale arretra di 16/32 con un rendimento del 2,928%. Tra i titoli in evidenza oggi: I ricavi trimestrali del gruppo farmaceutico ACTAVIS sono cresciuti di quasi il 60%, sostenuti da un aumento delle vendite in Nord America, anche se gli oneri legati all'acquisizione del produttore di botulino Allergan hanno portato il risultato netto in rosso. Prima dell'avvio ufficiale delle negoziazioni il titolo sale di oltre il 3%. Il gigante cinese dell'e-commerce Alibaba ha raggiunto una partecipazione del 9,2% nel retailer online ZULILY , che reagisce nel pre borsa con un balzo superiore al 18%. SALESFORCE cede quasi il 3% nel pre market dopo che Microsoft ha detto che al momento non sta valutando un'offerta per la società di software cloud. MONSANTO non ha rinunciato al progetto di acquistare la rivale svizzera Syngenta, ha detto venerdì una fonte vicina al colosso agrochimico Usa dopo che la sua offerta da 45 miliardi di dollari è stata respinta. Il gruppo di farmaci generici MYLAN non ha intenzione di vendersi all'israeliana Teva Pharmaceuticals ma potrebbe invece considerare di acquistare la società, ha dichiarato la scorsa settimana agli investitori il presidente esecutivo Robert Coury. Secondo quanto scritto venerdì da Bloomberg VISA è in discussioni preliminari per rilevare la ex filiale Visa Europe in un'operazione che potrebbe essere valutata fino a 20 miliardi di dollari. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia