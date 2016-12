Wall Street - Stocks to watch dell'8 maggio

8 maggio (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in lieve rialzo in attesa dei dati mensili sull'occupazione negli Stati Uniti, che potrebbero condizionare la decisione sui di tempi di rialzo dei tassi della Fed. Le attese sono per un incremento di 224.000 posti di lavoro ad aprile, con il tasso di disoccupazione in discesa al 5,4%, ai minimi degli ultimi sette anni. Attorno alle 13,40 italiane, il futures e-minis sullo S&P 500 sale dello 0,13%, il contratto di riferimento sul Nasdaq avanza dello 0,15%, il derivato sul Dow Jones sale dello 0,19%. Sul mercato obbligazionario il benchmark decennale è piatto e rende il 2,1837%. Tra i titoli in evidenza oggi: Il gruppo agrochimico svizzero Syngenta ha rifiutato l'offerta da 45 miliardi di dollari da parte di Monsanto, dicendo che la proposta sottovaluta la società e non tiene conto pienamente dei rischi regolatori. Il gruppo di e-commerce cinese JD.com è in rialzo nel premarket dopo che i risultati hanno mostrato ricavi superiori alle attese. Alibaba positiva nel pre-borsa, all'indomani dei risultati migliori delle attese. Salesforce.com in deciso calo nel pre-borsa dopo che Reuters ha scritto che Microsoft al momento non sta valutando un'offerta per la società di software. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia