BORSA USA incerta, balza Alibaba dopo conti, giù Tesla

MILANO, 7 maggio (Reuters) - Andamento incerto per Wall Street, che beneficia solo parzialmente dei dati migliori delle attese giunti sul mercato del lavoro Usa, in costante rafforzamento nonostante la moderata crescita dell'economia.

Gli occhi sono puntati ora sulle prossime mosse della Federal Reserve, che potrebbe alzare i tassi in qualunque momento, anche nell'incontro di giugno, come ha detto il presidente della Fed di Chicago Charles Evans a Cnbc. In quest'ottica le reazioni ai dati macro possono essere molteplici.