Wall Street - Stocks to watch del 7 maggio

7 maggio (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in territorio negativo, segnalando un avvio in ribasso a Wall Street sulla scia dei cali dei listini azionari globali. In calo anche il dollaro mentre, sulle piazze petrolifere, le quotazioni del greggio sono in rialzo. Sul fronte macro il mercato attende i dati sulle richieste settimanali dei sussidi di disoccupazione dopo i deboli numeri diffusi ieri sull'occupazione del settore privato e prima del più atteso dato mensile sul mercato del lavoro in agenda domani. Attorno alle 13,55 italiane, il futures e-minis sullo S&P 500 perde 4,50 punti (-0,22%), il contratto di riferimento sul Nasdaq cede 7,50 punti (-0,18%) e il derivato sul Dow Jones arretra di 40 punti (+0,22%). Sul mercato obbligazionario il benchmark decennale guadagna 11/32 e rende il 2,196%. Tra i titoli in evidenza oggi: TESLA MOTORS ha annunciato ieri in serata una perdita netta trimestrale in aumento a 1,22 dollari per azione contro i 40 centesimi dell'anno scorso. Il risultato è tuttavia migliore delle attese. ALIBABA GROUP HOLDING ha annunciato una crescita dei ricavi trimestrali del 45%, battendo le attese degli analisti. La società di e-commerce cinese ha anche detto che l'AD Jonathan Lu si dimetterà con efficacia dal 10 maggio e sarà sostituito da Chief Operating Officer Daniel Zhang. Lu rimarrà nel consiglio come vice presidente. APPLE prepara nuove emissioni di bond e per una tranche da 250 milioni di dollari ha fissato i termini finali del collocamento. TWENTY-FIRST CENTURY FOX ha registrato ricavi adjusted trimestrali in crescita dell'1,2% a 6,84 miliardi di dollari grazie ai risultati della tv via cavo e i successi al botteghino dei film "Taken 3" e "Kingsman: The Secret Service". EQUINIX, gruppo specializzato nella gestione dei data center, ha avviato colloqui con la britannica Telecity Group in vista di una possibile acquisizione di quest'ultima per 2,3 miliardi di sterline (3,1 miliardi di euro), operazione che potrebbe mettere a repentaglio il piano di Telecity di acquisire il controllo dell'olandase Interxion Holding. METLIFE, la più grande compagnia assicurativa Usa del ramo Vita, ha annunciato ieri utili trimestrali migliori delle previsioni grazie ai profitti del portafoglio investimenti e derivati. ZYNGA, produttore di giochi online, ha annunciato ieri a borsa chiusa una trimestrale migliore delle previsioni e un piano di riduzione del 18% della forza lavoro. WHOLE FOODS MARKET ha pubblicato ieri dati sulle vendite a parità di perimetro del secondo trimestre in calo rispetto al primo trimestre e inferiori alle attese degli analisti.