Wall Street - Stocks to watch del 6 maggio

6 maggio (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in rialzo, facendo pensare a un avvio di seduta positivo. Il calendario macroeconomico prevede il dato Adp sulla creazione di posti di lavoro nel settore privato di aprile, che dovrebbe evidenziare una crescita di 200.000 buste paga, la stima preliminare sul costo del lavoro nel primo trimestre, stimato in crescita del 4,3%, la stima preliminare sulla produttività del primo trimestre, vista in calo dell'1,8%, e le scorte settimanali di prodotti petroliferi. Fitta l'agenda dei risultati corporate, ma priva di big. Attorno alle 13,10 italiane, il futures e-minis sullo S&P 500 guadagna 4,25 punti (+0,22%), il contratto di riferimento sul Nasdaq sale di 1,75 punti (+0,04%) e il derivato sul Dow Jones avanza di 44 punti (+0,25%). Il mercato obbligazionario è in lieve calo: il benchmark decennale perde 5/32 e rende il 2,19%. Tra i titoli in evidenza oggi: ALEXION PHARMACEUTICALS ha annunciato l'acquisizione di SYNAGEVA BIOPHARMA per 8,4 miliardi di dollari. Il Cda di MYLAN ha votato all'unanimità di raccomandare agli azionisti l'approvazione dell'acquisizione di PERRIGO, nonché l'aumento di capitale che, di fatto, rappresenta la poison pill per ostacolare l'offerta ostile, presentata su Mylan, di Teva Pharmaceutical Industries. CRESTWOOD EQUITY PARTNERS e CRESTWOOD MIDSTREAM PARTNERS hanno annunciato la fusione, operazione da circa 7,5 miliardi di dollari. AVG TECHNOLOGIES ha annunciato l'acquisizione di Privax per 40 milioni di dollari più altri 20 milioni dopo un anno. SPECTRA ENERGY ha chiuso il primo trimestre con un utile netto per azione normalizzato di 41 cent, un cent meno delle previsioni. NVIDIA ha annunciato lo scorporo e la cessione della divisione modem Icera. WESTERN UNION, secondo quanto riportato da Bloomberg, è in trattative per acquisire MONEYGRAM INTERNATIONAL. Di nuovo Bloomberg ha scritto che MICROSOFT sta valutando l'acquisizione di SALESFORCE.COM, pur precisando che non c'è un negoziato in corso.