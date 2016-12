Wall Street - Stocks to watch del 5 maggio

5 maggio (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in lieve calo, facendo presagire un avvio abbastanza piatto per gli indici americani. Oggi giornata ricca di dati macro e risultati societari: la bilancia commerciale marzo attesa alle 14,30, il Markit Pmi servizi e composito finali aprile alle 15,45 e l'Ism non manifatturiero aprile alle 16,00. Sul fronte trimestrali: Walt Disney, Electronic Arts Inc , The Estée Lauder Companies Inc. e News Corp. Intorno alle 13,30 italiane, il futures sullo S&P 500 arretra dello 0,17%, il contratto di riferimento sul Nasdaq perde lo 0,21% e il derivato sul Dow Jones dello 0,11%. Sul mercato obbligazionario il benchmark decennale sale di 1/32 e rende il 2,1315%. Tra i titoli in evidenza oggi: Tesla Motors sale del 2,09% a 235,33 dollari nel preborsa dopo che Jefferies ha avviato la copertura con BUY e prezzo obiettivo di 350 dollari. Acelrx Pharmaceuticals cede il 23,57% a 3,21 dollari nel pre borsa dopo che la Fda ha respinto la richiesta dell'azienda per un incontro lunedì. Anadarko Petroleum ha ieri reso noto che il trimestre si chiude con con una perdita superiore alle attese a seguito del crollo del prezzo del petrolio che ha penalizzato i risultati della società indipendente Usa di petrolio e gas. Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia