Wall Street - Stocks to watch del 4 maggio

4 maggio (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in rialzo, in attesa dei dati sul settore manifatturiero statunitense, che dovrebbero mostrare un miglioramento del comparto, nonostante il rafforzamento del dollaro. I nuovi ordini di prodotti fabbricati negli Stati Uniti dovrebbero infatti registrare una crescita di circa 2% a marzo, rispetto al +0,2% registrato a febbraio. Wall Street venerdì ha chiuso in deciso rialzo, spinta dai dati sul sentiment dei consumatori e da quelli sulle vendite di auto di GM e Ford, migliori delle attese ad aprile. Intorno alle 14,00 italiane, il futures sullo S&P 500 avanza dello 0,3%, il contratto di riferimento sul Nasdaq sale dello 0,26% e il derivato sul Dow Jones dello 0,39%. Sul mercato obbligazionario il benchmark decennale cede 3/32 e rende il 2,1279%. Tra i titoli in evidenza oggi: ParterRe ha respinto la proposta di fusione presentata da Exor, mettendo fine ai colloqui con la finanziaria del gruppo Agnelli e confermando il proprio impegno ad una fusione con Axis Capital. Comcast, il maggior operatore Usa via cavo, ha presentato risultati del primo trimestre migliori delle attese, grazie alla forte crescita nei servizi internet ad alta velocità e dedicati al settore business. Il titolo sale dell'1,9% circa el pre-borsa. Loews ha archiviato il primo trimestre con un utile sotto le attese degli analisti, a causa delle perdite registrate da Diamond Offshore Drilling e dalla discesa dei ricavi nella propria divisione assicurativa. La perdita di Diamond Offshore Drilling è legata principalmente a una svalutazione per 319 milioni di dollari relativamente a otto piattaforme di trivellazione. Twitter sale nel premarket dopo che Stifel ieri ha migliorato il giudizio sul titolo a 'hold' da 'sell'. La scorsa settimana il titolo ha perso oltre il 25%. Secondo quanto riportato da Bloomberg, Monsanto avrebbe nuovamente contattato Syngenta per un'offerta d'acquisto. Lo scorso anno i media scrivevano che Monsanto e Syngenta erano in contatto per un'operazione da circa 40 miliardi di dollari. Cognizant sale del 4,7% nel pre-market dopo i risultati trimestrali migliori delle attese e il miglioramento della guidance sull'intero anno. Occhi puntati su McDonald's, che oggi presenterà un piano di rilancio del gruppo.